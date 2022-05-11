Beypazarı Kaymakamlığı muhtarları bilgilendirdi - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığı çeşitli konularda muhtarlara bilgilendirme semineri düzenledi.

Kaymakamlık büyük toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile muhtarlar katıldı.

Kaymakamlık personeli tarafından verilen seminerde muhtarlara, görevleri, Türkiye'de yerel yönetimler, köy ve mahalle kuruluşu, mahalle veya köyün adının değiştirilmesi, mahallelerin birleştirilmesi gibi konularda bilgi verildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, seminer için Beypazarı Kaymakamlığına teşekkür etti.