Beypazarı Kaymakamlığı muhtarları bilgilendirdi - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamlığı muhtarları bilgilendirdi

11.05.2022 17:39
Beypazarı Kaymakamlığı muhtarları bilgilendirdi

Beypazarı Kaymakamlığı çeşitli konularda muhtarlara bilgilendirme semineri düzenledi.

Beypazarı Kaymakamlığı çeşitli konularda muhtarlara bilgilendirme semineri düzenledi.

Kaymakamlık büyük toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile muhtarlar katıldı.

Kaymakamlık personeli tarafından verilen seminerde muhtarlara, görevleri, Türkiye'de yerel yönetimler, köy ve mahalle kuruluşu, mahalle veya köyün adının değiştirilmesi, mahallelerin birleştirilmesi gibi konularda bilgi verildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, seminer için Beypazarı Kaymakamlığına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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