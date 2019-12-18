Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı

6 saat önce

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı, System.String[]

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.

Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için muhtarlar oy kullanarak, mütevelli heyetine girecek 2 kişiyi belirledi.

4 kişinin başvuruda bulunduğu mütevelli heyeti seçimleri sonrasında, Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir, mütevelli heyetine seçildi.

Seçimin ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, göreve seçilen muhtarları tebrik ederken, göreve gelen muhtar arkadaşlarının, tüm muhtarlar adına burada görev yapacağını kaydetti.

Mesut Demir, Beypazarı, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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