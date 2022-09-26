Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

26.09.2022 16:46
Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, ilçede ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının başladığını bildirdi.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, ilçede ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının başladığını bildirdi.

Alaettin Biçen, mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde dağıtım yapıldığını aktardı.

İlçe genelinde 1500 kişiye yardım yapılacağını belirten Biçen, "İlk etap gelen kömürleri bekletmeksizin dağıtımına başladık. Kömürlerimiz geldikçe dağıtımlarda sürecek." dedi.

Rüstempaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Gökçanak, kömür dağıtımı nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kütahya'da orman yangını (1) Son dakika haberleri! Kütahya'da orman yangını (1) Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement