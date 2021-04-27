Beypazarı Kaymakamlığı SYDV ilçede 150 kişinin bakımlarını yapıyor - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını bildirdi.

Beypazarı Kaymakamlığı SYDV Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, vakıf olarak ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını belirtti.

15 günde bir kişisel bakımları yapılan kişilerin evlerinde de temizlik işlerinin yapıldığını dile getiren Biçen, "Bu kişilere aynı zamanda temizlik maddesi, kişisel bakım malzemesi, şampuan, sabun, diş macunu ve fırçası gibi temizlik maddeleri veriyoruz." dedi.

Biçen, 15 günde bir kişisel bakımları yapılan kişilerin evlerinin temizlendiğini ifade etti.