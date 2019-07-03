Son Dakika Haberleri: Beypazarı Kaymakamlığında toplantı
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Beypazarı Kaymakamlığında toplantı

50 dakika önce

Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin toplantı yapıldı.

Beypazarı Kaymakamlığında toplantı, System.String[]
Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin toplantı yapıldı.
Kaymakamlıkta Kaymakam Can Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mesut Erdemir, İlçe Müftü Vekili Emin Serdar Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selahaddin Sütbaş, SYDV Müdürü Alaattin Biçen katıldı.
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin düzenlenecek programlar görüşüldü.
Kaymakam Aksoy, 15 Temmuz şehitlerini geniş kapsamlı bir organizasyonla anacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:01 Kaynak: AA
Can Aksoy, Beypazarı, Güncel
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