Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

6 saat önce

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki AŞ evi, her gün yaklaşık 300 aileye sıcak yemek hizmeti veriyor.

Beypazarı Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, System.String[]

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki AŞ evi, her gün yaklaşık 300 aileye sıcak yemek hizmeti veriyor.

Vakıf Müdürü Alaattin Biçen, yaptığı açıklamada, AŞ evi yemekhanesinde günde 3 çeşit yemeğin pişirildiğini ve yemeklerin bir kısmının ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüldüğünü belirtti.

Her gün 300 aileye sıcak yemek servisi yaptıklarının altını çizen Biçen, "Bu kış günlerinde kimseyi sıcak çorbadan ve aştan mahrum etmeden yemeklerini evlerine kadar bırakıyoruz. Böylece de sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirerek, fakir fukarayı da aç bırakmamış oluyoruz." dedi.


Öte yandan, ihtiyaç sahibi bazı vatandaşlar da AŞ evine gelerek yemek yiyor.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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