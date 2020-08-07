Beypazarı Kaymakamlığının logosunu değiştirildi - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığının logosunun değiştirildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni kaymakamlık logosunun üzerinde bulunan işaret ve simgelerin ne ifade ettiği, hangi anlama geldiğini açıklandı.

Bundan sonra resmi yazışmalarda yeni logonun kullanılmaya başlanacağı belirtilen açıklamada, "Yeni logoda bulunan simgelerle Beypazarı'nın tarihi yapısı, geçmişin, geleneksel dokunun, mimari yapı anlayışının bir arada gösterilebildiği bugünün grafik tasarımı anlayışıyla stilize edilmiş ve ortaya konmuştur." ifadesine yer verildi.