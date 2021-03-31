Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti - Son Dakika

Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti

31.03.2021 15:33

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonunca bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye edildi.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonunca bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye edildi.

Komisyon Başkanı Hamide Özalp, titiz bir çalışma yürüterek engellileri tespit edip yardımda bulunduklarını söyledi.

Engellilerin ayağı, gözü olmaya çalıştıklarını belirten Özalp, "Desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların yaptığı desteklerin doğru adrese gitmesi için gerçekten titiz çalışma yürütüyoruz." dedi.

Özalp, bugüne kadar 50'nin üzerinde engelliye tekerlekli akülü sandalye ve tekerlekli sandalye ulaştırarak rahatlıkla sokağa çıkmalarına vesile olduklarını kaydetti.

Komisyonca son olarak tekerlekli akülü sandalye verilen 50 yaşındaki Hasan Ulusoy da çocuk yaşlarında geçirdiği hastalık yüzünden engelli kaldığını aktardı.

Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti
Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti
Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti
Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti

Kadın Hakları, Kent Konseyi, Beypazarı, Özalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kent Konseyi bir engelliye tekerlekli akülü sandalye hediye etti - Son Dakika


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