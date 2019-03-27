Beypazarı Kent Konseyi'nden Yaşlılara Ziyaret
22 dakika önce
Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Yaşlılar Köşkü'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Beypazarı Kent Konseyi
Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Yaşlılar Köşkü'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Komisyon Başkanı Hamide Özalp
ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Türkiye
Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfının Sekli Mahallesi'ndeki 16 yaşlının bulunduğu Yaşlılar Köşkü'nü ziyaret etti.
Komisyon üyeleri, bir süre sohbet ettiği yaşlılara çiçek verdi.
Özalp, yaptığı açıklamada, yaşlılara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşlılarımıza iyi bakmalıyız ki bizim nesillerimiz de bize iyi baksınlar. Biz engellilerimize kadınlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. İlçe genelinde 40'ın üzerinde engellimize tekerlekli sandalye ve akülü araç temininde bulunduk." dedi.
Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural ise komisyon üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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