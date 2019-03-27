Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket
1 saat önce
Beypazarı Kent Konseyi Yönetim Kurulu, 5 yıl görev yapmış ilçe muhtarlarına teşekkür plaketi takdim etti.
Beypazarı Kent Konseyi
Yönetim Kurulu, 5 yıl görev yapmış ilçe muhtarlarına teşekkür plaketi takdim etti.
Halkevi Çay
Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Toplantıda Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
da ilçe muhtarlarına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:37 Kaynak: İHA
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