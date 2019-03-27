Son Dakika Haberleri: Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket

Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket

1 saat önce

Beypazarı Kent Konseyi Yönetim Kurulu, 5 yıl görev yapmış ilçe muhtarlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket, System.String[]
Beypazarı Kent Konseyi Yönetim Kurulu, 5 yıl görev yapmış ilçe muhtarlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Halkevi Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Toplantıda Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ilçe muhtarlarına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

Çay, Kent Konseyi, Beypazarı, Güncel
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