Son Dakika Haberleri: Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket

Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket

1 saat önce

Beypazarı Kent Konseyi tarafından muhtarlara plaket verildi.

Beypazarı Kent Konseyinden Muhtarlara Plaket, System.String[]
Beypazarı Kent Konseyi tarafından muhtarlara plaket verildi.

İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu tarafından mahalle muhtarlarına uyumla gerçekleştirdikleri çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkürlerini belirtti.

Daha sonra Kaplan ve Pekmezcioğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu'nun da arasında bulunduğu 78 muhtara plaket verdi.

Kaplan da Pekmezcioğlu'na 5 yıllık hizmetleri dolayısıyla plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Kent Konseyi, Beypazarı, Güncel
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