Beypazarı Kırbaşı Mahalesi Gıcıgöz mevkiine eğitim uçağı düştüğü iddiası üzerine bölgeye ekipler...
Beypazarı Kırbaşı Mahalesi Gıcıgöz mevkiine eğitim uçağı düştüğü iddiası üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Beypazarı Kırbaşı Mahalesi Gıcıgöz mevkiine eğitim uçağı düştüğü iddiası üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:30 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Beypazarı Kırbaşı Mahalesi Gıcıgöz mevkiine eğitim uçağı düştüğü iddiası üzerine bölgeye ekipler... - Son Dakika
Son Dakika Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi