Beypazarı Konaklarında Kar Manzarası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.



İlçe merkezi ve köylerde etkili olan yağış sonrası, bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı, bazı mahallelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar, tarihi konakların bulunduğu bölgelerde ise güzel manzaralar oluşturdu.



İlçede kar altında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.



Kaya mağaralarıyla bilinen İnönü Vadisi'nde de yağışın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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