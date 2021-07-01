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Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi - Son Dakika

Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi

01.07.2021 12:08
Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi, System.String[]

Başkent'in en uzak mahallerine hizmet götürmek için 7/24 çalışan ASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynağı bulunmadığı için yıllardır taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılayan Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin su sorununu çözdü.

Başkent'in en uzak mahallerine hizmet götürmek için 7/24 çalışan ASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynağı bulunmadığı için yıllardır taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılayan Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin su sorununu çözdü. Mençeler Mahallesi'nde açılan 200 metrelik kuyu ile 2 mahalle temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

ASKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılından bugüne kadar 75 mahallede sondaj kuyusu açarak yaklaşık 7 bin 200 kişinin su ihtiyacını karşıladı.

Mahallelere su temini çalışmaları kapsamında Beypazarı'nın Mençeler Mahallesi'nde 200 metrelik kuyu açan ASKİ ekipleri, uzun yıllardır taşıma su ile ihtiyacını karşılayan Mençeler ve Mikail Mahallelerinin su sorununu çözüme kavuşturdu.

İKİ MAHALLE DE KESİNTİSİZ SUYLA BULUŞTU

Yıllarca ihmal edilen içme suyu ve altyapı yatırımlarını gündemine alarak sorunlu bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü, "Mençeler Depo-Mikail Depo Arası İletim Hattı Projesi" ile her iki mahallede yaşayan vatandaşların suya olan hasretini sona erdirdi.

Çoğunlukla hayvancılıkla geçinen mahallelere açılan 200 metrelik kuyuya ek olarak 833 metre şebeke, 790 metre de iletim hattı döşenirken, projenin yaklaşık maliyeti 417 bin 580 lira oldu

GENEL MÜDÜR ÖZTÜRK'TEN İKİ MAHALLEYE ZİYARET

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hem yapılan çalışmaları yerinde görmek hem de bölgedeki vatandaşların taleplerini dinlemek üzere her iki mahalleyi ziyaret etti.

Mençeler Mahallesi ziyaretinde, "Gerek bu köyümüz gerekse yakındaki köylerde artık su sıkıntısı yaşanmayacağını düşünüyoruz" diyen Öztürk, Mikail Mahallesi'ne yaptığı ziyarette ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara genelinde başlattığımız kırsaldaki içme suyu probleminin çözülmesine yönelik projemizin bir parçası da burası. Mikail Mahallesi'nin su sıkıntısını da çözdük. Bu saatten sonra umut ediyorum ki içme suyu ile ilgili bir problem yaşamayacağız. "

"ARTIK MUSLUKLARIMIZDAN SU ÇIKACAK"

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile sohbet eden ve yıllardır su sorunu yaşadıklarını anlatan Mençeler Muhtarı Bünyamin Öztürk, şöyle konuştu:

"Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Artık belediye ekiplerine ne zaman gidersek elimiz boş dönmüyoruz. Bakın şuradaki çeşme 1960'larda yapıldı. Bu çeşme önceden akıyordu ama sonra su çekildi, tamamen kurudu. Daha önce 2 kez sondaj yapmış ve sonuç alamamıştık şimdi başarılı olduk. Su depomuz yapıldı. Tankerle su taşımadan kurtulduk. Yer altına borular döşendi, buradan evlere su çıkacak. Bu köy bu suyu hak etti. Mansur Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. "

Mikail Mahallesi Muhtarı Sabri Tanrıkulu da en büyük sorunun eskiden beri susuzluk olduğuna vurgu yaparak, "Sağ olsun başta Mansur Başkan olmak üzere müdürlerimiz bu köyün susuz olduğunu gördüler. Daha önce mahalle çeşmelerinden taşıma suyla idare ediyorduk. Şebeke suyumuz olmadığından çamaşır, bulaşık makinelerimizi kullanamıyorduk. Turistik bir bölge olan Beypazarı'na yakın olduğumuz için yatırım tamamlandıktan sonra köyümüzün nüfusunun artacağına inanıyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Su ihtiyaçlarının karşılanmasından mutluluk duyan mahalle sakinleri ise ASKİ Genel Müdürlüğüne şu sözlerle teşekkür ettiler:

-İsmihan Kahya: "Önceden suyumuz yoktu. Çeşme suyu içilmiyordu. Bulaşık, çamaşır makinesi hiçbir şey çalışmıyordu. 5 kilogramlık bidonlarla sürekli temiz su taşıyorduk. Şimdi Allah'ın izniyle bu sorunumuz giderildi. "

- Ali Kahya: "Köyümüzün yıllardır bitmeyen bir su ve kanalizasyon sorunu vardı. Sağ olsun ASKİ sondaj vurdu ve sondajdan suyumuz çıktı. Köyümüz suya kavuştu. Bundan sonra biz de herkes gibi evimizin musluklarından akan temiz suyu kullanacağız ve insan gibi yaşayacağız. "

- Mustafa Yıldırım: "Köyümüzün yasa ile mahalle olmasından sonra daha hızlı ve etkili hizmet alınacağı söylenmesine rağmen şimdiye kadar köyümüze hiçbir hizmet gelmedi. Bugüne kadar medeniyetin simgesi olan suyu dahi alamadık. Sağ olsun Mansur Başkan göreve geldiğinden beri hiçbir ayrım yapmaksızın bütün gücüyle çalıştı. İnsana insan gibi değer verilmesi gerektiğini kanıtladı. "

Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Erdoğan Öztürk, Beypazarı, Çeşme, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Beypazarı Mençeler ve Mikail Mahallelerinin Suya Olan Hasreti Sona Erdi - Son Dakika


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