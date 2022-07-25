Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yeniden yapılması gerektiğini belirten Çelik, bu konuda destek talep etti.

Platform başkanı Hüseyin Çelik başkanlığındaki heyetini kabul eden Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

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