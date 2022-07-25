Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret

25.07.2022 11:49
Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret

Beypazarı İmam Hatip Okulları Platformu, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Beypazarı İmam Hatip Okulları Platformu, bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Platform başkanı Hüseyin Çelik başkanlığındaki heyetini kabul eden Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Çelik ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yeniden yapılması gerektiğini belirten Çelik, bu konuda destek talep etti.

YORUMLAR
500
Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimleri Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimleri Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Cengiz Yılmaz, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:08 Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
10:58 Güne yükselişle başlayan gram altın 989 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:49:06. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cengiz Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement