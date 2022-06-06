İnciler, yaptığı konuşmada, çocuklara temel dini eğitimler vermeye çalışırken onları eğlenceden de mahrum bırakmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beypazarı Müftülüğü çocuklar için şenlik düzenledi - Son Dakika

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