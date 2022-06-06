Beypazarı Müftülüğünce 4-6 yaş arası çocuklar için şenlik düzenlendi.
Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen şenliğe, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.
İnciler, yaptığı konuşmada, çocuklara temel dini eğitimler vermeye çalışırken onları eğlenceden de mahrum bırakmadıklarını söyledi.
Şenlikte çocuklar halay çekme, yumurta yarışı ve animasyon görüntüleri eşliğinde eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Müftülüğü çocuklar için şenlik düzenledi - Son Dakika