Beypazarı Müftülüğü çocuklar için şenlik düzenledi - Son Dakika
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Beypazarı Müftülüğü çocuklar için şenlik düzenledi

06.06.2022 14:46
Beypazarı Müftülüğü çocuklar için şenlik düzenledi

Beypazarı Müftülüğünce 4-6 yaş arası çocuklar için şenlik düzenlendi.

Beypazarı Müftülüğünce 4-6 yaş arası çocuklar için şenlik düzenlendi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen şenliğe, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

İnciler, yaptığı konuşmada, çocuklara temel dini eğitimler vermeye çalışırken onları eğlenceden de mahrum bırakmadıklarını söyledi.

Şenlikte çocuklar halay çekme, yumurta yarışı ve animasyon görüntüleri eşliğinde eğlendi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Müftülüğü çocuklar için şenlik düzenledi - Son Dakika

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