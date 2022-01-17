Beypazarı Müftülüğünce okullarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen programda okullarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Beypazarı Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda, gençlik koordinatörü tarafından okullarda yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

İl genelinde ezan okuma yarışmasında Ankara ikincisi olan Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi temsilcisi Sefa Eray Eken'e de din görevlisi Hakkı Çetinkaya tarafından hediyesi verilirken, bu yıl yürütülecek çalışmalar ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.