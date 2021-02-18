Beypazarı Müftülüğünden şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti - Son Dakika

Beypazarı Müftülüğünce, Regaip Kandili dolayısıyla, Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehitlikte düzenlenen programa, şehit aileleri ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Levent Uzun, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, din görevlileri ve Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve üyeler katıldı.

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü şehitler için dua okudu.

Şehit babası Yusuf Bilgin, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun'a teşekkür ederek, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Hep birlikte duamızı yaptık ve tüm dualarımız onlar için. Mekanları cennet olsun." dedi.