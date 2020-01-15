Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları - Son Dakika

Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları

12 dakika önce

Beypazarı Müftülüğü ilçeki çeşitli mahallelerde akşam sohbetleri düzenliyor.

Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları, System.String[]

Beypazarı Müftülüğü ilçeki çeşitli mahallelerde akşam sohbetleri düzenliyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenledikleri sohbet toplantılarında, dini konuların yanı sıra gündelik hayata ilişkin de merak edilenleri yanıtlamaya çalıştıklarını anlattı.

Karakoyun, 19 Ocak Pazar akşamı ise yatsı namazının ardından Çantırlı mahallesi Köy konağında, mahalle sakinleriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Müftü Karakoyun, sohbet toplantılarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Mehmet Karakoyun, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:20 Kaynak: AA
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