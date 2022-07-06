Beypazarı Müftülüğünden vekalet yoluyla kurban bağışı açıklaması - Son Dakika
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Beypazarı Müftülüğünden vekalet yoluyla kurban bağışı açıklaması

06.07.2022 15:38
Beypazarı Müftülüğünden vekalet yoluyla kurban bağışı açıklaması

Beypazarı Müftülüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla vekalet yoluyla kurban bağışlarının kabul edildiğini bildirdi.

Beypazarı Müftülüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla vekalet yoluyla kurban bağışlarının kabul edildiğini bildirdi.

Müftülükten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla vekalet yoluyla kurban bağışlarının İlçe Müftülüğünde ve Atatürk Parkı girişinde açılan stantta makbuz karşılığında kabul edildiği belirtildi.

Yurt dışı için bağışın 1800, yurt içi için de 2 bin 250 lira olduğu aktarılan açıklamada, bugüne kadar ilçe genelinde 284 kurban bağışının alındığı kaydedildi.

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Akyazı'da kurban kesim yerleri denetlendi Akyazı'da kurban kesim yerleri denetlendi
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Müftülüğünden vekalet yoluyla kurban bağışı açıklaması - Son Dakika

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