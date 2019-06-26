Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı
2 saat önce
Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladıDüzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.
Beypazarı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun
, görevine başladı Düzce Cumayeri
Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.
Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edip tanımaya çalışacağını, din hizmetleri adına kalıcı çalışmalar yapmak istediğini söyledi.
Son dakika! Bakan Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama
Okçular Vakfı kapatılıyor iddiasına yalanlama
Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu
İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti