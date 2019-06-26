Son Dakika Haberleri: Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı
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Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı

2 saat önce

Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladıDüzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.

Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı, System.String[]
Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladı
Düzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.
Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edip tanımaya çalışacağını, din hizmetleri adına kalıcı çalışmalar yapmak istediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:32 Kaynak: AA
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