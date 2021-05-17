Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Köksal, İsrail'i şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in insanlık suçu işlediğini ifade eden Köksal, "Üzücüdürki; vicdan sahibi tüm insanları ayağa kaldırması gereken bu yaşananlara karşı bazıları yine kör, sağır ve dilsiz kalmışlardır." dedi.