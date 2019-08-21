Son Dakika Haberleri: Beypazarı Muhtarlar Derneği'nden Uzun'a ziyaret
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Beypazarı Muhtarlar Derneği'nden Uzun'a ziyaret

45 dakika önce

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye yeni atanan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Uzun'u ziyaret etti.

Beypazarı Muhtarlar Derneği'nden Uzun'a ziyaret, System.String[]

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye yeni atanan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Uzun'u ziyaret etti.

Uzun, muhtarların yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bir süre sonra köy ve mahalle ziyaretlerine başlayacağını belirten Uzun, muhtarları yakından tanımak istediğini ifade etti.

Köksal da ziyarette, mahalleler hakkında bilgi verdi.

Beypazarı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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