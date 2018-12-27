Beypazarı Muhtarlar Derneğinin Mahalle Buluşmaları

Beypazarı
Muhtarlar Derneğince düzenlenen mahalle buluşmalarının ilki Kuyucak
Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Kaymakam Can Aksoy
, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Kaymakamlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alettin Biçen, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu, bazı daire amirleri ile çok sayıda muhtar katıldı.
Kaymakam Aksoy, buluşmaları sağlayan Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu'na teşekkür ederek, bu buluşmaların kendisinin ilçeye yeni atanması dolayısıyla çevreyi ve muhtarları daha iyi tanımasına vesile olacağını söyledi.
Aksoy, bakımı ve tamiratını üstlenerek, Milli Eğitim Bakanlığı ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile protokol yapılıp, köylerde atıl vaziyette bulunan okul ve lojman binalarının mahalle muhtarlıklarına tahsis edilmesi yönünde elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.
Toplantıda söz olan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili sorunları dile getirdi.