Son Dakika Haberleri: Beypazarı Muhtarlar Derneğinin Mahalle Buluşmaları

Beypazarı Muhtarlar Derneğinin Mahalle Buluşmaları

1 saat önce

Beypazarı Muhtarlar Derneğince düzenlenen mahalle buluşmalarının ilki Kuyucak Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Beypazarı Muhtarlar Derneğinin Mahalle Buluşmaları, System.String[]
Beypazarı Muhtarlar Derneğince düzenlenen mahalle buluşmalarının ilki Kuyucak Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alettin Biçen, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu, bazı daire amirleri ile çok sayıda muhtar katıldı.

Kaymakam Aksoy, buluşmaları sağlayan Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu'na teşekkür ederek, bu buluşmaların kendisinin ilçeye yeni atanması dolayısıyla çevreyi ve muhtarları daha iyi tanımasına vesile olacağını söyledi.

Aksoy, bakımı ve tamiratını üstlenerek, Milli Eğitim Bakanlığı ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılıp, köylerde atıl vaziyette bulunan okul ve lojman binalarının mahalle muhtarlıklarına tahsis edilmesi yönünde elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti.

Toplantıda söz olan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili sorunları dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:00:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı Muhtarlar Derneğinin Mahalle Buluşmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]