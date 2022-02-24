Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika
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Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret

24.02.2022 12:57
Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen'i ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Bayraktar'a ziyarette, Müdür Yardımcısı Mehtap Uğur, Genel Sekreter Fehmi Doğançay ile Dr. Öğretim Üyesi Özgür Güldü eşlik etti.

Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Melih İnan, İbrahim Soyutürk ve Şevki Gürcan'ın da katıldığı ziyarette, tarımından turizme kadar çeşitli konular görüşüldü.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerin Beypazarı ilçesi adına önemli olduğunu, istişarelerden güzel sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

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Ankara Üniversitesi, Beypazarı, Ticaret, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika
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