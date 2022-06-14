Beşiktaş Spor Kulübü 'nün yapmayı planladığı tesisler için çalışmaların sürdüğünü aktaran Arınmış, "Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Projemiz hazır. Burada 60 odalı spor kompleksi olacak. Burası oldukça muhteşem bir yer. 1600 ile 1650 rakımında bulunuyor. Komplekste futbol okulu da olacak. Gelen takımlar burada rahatlıkla antrenmanlarını yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Beypazarı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'na 60 odalı spor kompleksi yapılacak - Son Dakika

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