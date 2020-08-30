Beypazarı'na gelen ziyaretçiler ilçe hakkında bilgilendiriliyor - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, yerli ve yabancı turistlere ilçe hakkında bilgilendirme yaptıklarını bildirdi.
Poyraz, gazetecilere, ilçenin kültür varlığı ve tarihi eser bakımından zengin olduğunu söyledi.
Beypazarı'nın yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer aldığını belirten Poyraz, "İlçemize gelen grupları bilgilendiriyoruz. Zaman zaman tarihi konularda bilgiler aktarıyoruz. İlçede hangi dönemlerde hangi uygarlıklar medeniyet sürmüş, ilçe daha öncesinde nereye bağlıymış gibi ve konaklarımız, hanlarımız, hamamlarımız, gözetleme kulelerimiz ve tarihi camilerimiz konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz." dedi.
Poyraz, ziyaretçilerin bilgilendirme ve broşürlerle ilçede adeta geçmişe yolculuk yaptıklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:01 - Kaynak: AA
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