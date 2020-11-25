Beypazarı'nda 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 10 bin ücretsiz olarak fidan dağıttı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, hizmet binası önünde oluşturulan alanda vatandaşlara 3-5 yaş arası çam fidanı dağıttı.

Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, gazetecilere, fidan dikimini özendirmek üzere böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

3-5 yaş arası tüplü fidanlardan 10 bin adet dağıttıklarını anlatan Çimen, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşmasını arzuladıklarını kaydetti.