Beypazarı'nda 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda 10 bin fidan dağıtıldı

25.11.2020 13:57
Beypazarı'nda 10 bin fidan dağıtıldı, System.String[]

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 10 bin ücretsiz olarak fidan dağıttı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 10 bin ücretsiz olarak fidan dağıttı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, hizmet binası önünde oluşturulan alanda vatandaşlara 3-5 yaş arası çam fidanı dağıttı.

Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, gazetecilere, fidan dikimini özendirmek üzere böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

3-5 yaş arası tüplü fidanlardan 10 bin adet dağıttıklarını anlatan Çimen, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşmasını arzuladıklarını kaydetti.

Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika


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