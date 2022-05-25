Beypazarı'nda 10 köye "köy konağı" yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda 10 köye "köy konağı" yapıldı

25.05.2022 16:15
Beypazarı'nda 10 köye "köy konağı" yapıldı

Beypazarı Belediyesince 10 köyde "köy konağı" yapıldığı bildirildi.

Beypazarı Belediyesince 10 köyde "köy konağı" yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, taşra mahallelerde köy içi düzenlemesi, çocuk parkı yapımlarının ardından köy konağı yapımı başlattıklarını söyledi.

10 köyde köy konağı ile çevre düzenlemesinin tamamlandığını anlatan Kaplan, "Taşra mahallelerimize önem veriyoruz. Köylünün ortak kullanım alanı olan, köy konağı bulunmayan köylere (mahallelere) köy konağı yapımımız sürüyor." dedi.

Dağşeyhler Mahallesi Muhtarı Mehmet Koçak ise köyün içinde belediye tarafından yapımı tamamlanan köy konağında çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi.

Koçak, "Köyümüze köy konağı kazandıran belediye başkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 10 köye 'köy konağı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda 10 köye "köy konağı" yapıldı - Son Dakika
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