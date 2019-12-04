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Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek
6 saat önce
Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:46 Kaynak: AA
Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.
Madalya töreni, 6 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı ilçesinden 9, Nallıhan ilçesinden de 2 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceğini kaydetti.
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