Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek - Son Dakika

Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.

Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek, System.String[]

Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.

Madalya töreni, 6 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı ilçesinden 9, Nallıhan ilçesinden de 2 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceğini kaydetti.

Beypazarı, Aralık, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 02:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]