Beypazarı'nda 120 emekliye maaşları evlerinde teslim edildi - Son Dakika

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Beypazarı'nda 120 emekliye maaşları evlerinde teslim edildi
6 saat önce
Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 120 emekliye maaşlarını evlerinde teslim etti.
Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 120 emekliye maaşlarını evlerinde teslim etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu iki vardiya usulüyle hizmet veriyor.
İlçede 23 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üzeri emeklilerin maaşları Kaymakamlığın da olurlarıyla tüm bankalardan çekilerek, evlerinde bu kişilere imza karşılığında verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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