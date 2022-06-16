Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği - Son Dakika
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Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği

16.06.2022 16:34
Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği

Beypazarı Şehit Safa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği yapıldı.

Beypazarı Şehit Safa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği yapıldı.

Okulun tarih öğretmeni Cengiz Yılmaz, öğrencilere 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili videolar izletti.

15 Temmuz Gazisi Hasan Güleç, darbe teşebbüsünün başladığı saatlerde ailesiyle evde olduğunu belirterek, "Çok heyecanlandım. Tarihten ders alarak Abdülhamit Han'a yapılanlar bir daha yapılmasın diye sokağa çıktım." dedi.

İki oğlu ile Ankara'ya gittiğini anlatan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle yaralandığını ifade etti.

Güleç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti ancak 251 vatandaşımız şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğu, karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bunları anlatırken, şu an bile o günkü heyecanımı yaşıyor, kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Allah bu millete bir daha böyle günler yaşatmasın."

Program kapsamında okulun öğrenci, öğretmen ve şehit aileleri Beypazarı Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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