Beypazarı'nda "18 Aralık Dünya Arapça Günü" Etkinliği
2 saat önce
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri, "18 Aralık Dünya Arapça Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Beypazarı
Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri, "18 Aralık
Dünya Arapça Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Milli eğitim müdürü Hürrem Dursun, okul müdürü Ali Değirmencioğlu, bazı okulların müdürleri ile öğrenciler hazır bulundu.
İlahilerin okunduğu etkinliğin sonunda Arapça okuma ve yazmada başarılı olan öğrencilere ödül verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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