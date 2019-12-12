Beypazarı'nda 18 hafız icazet aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 18 hafız icazet aldı - Son Dakika

Beypazarı'nda 18 hafız icazet aldı

6 saat önce

Beypazarı Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu ile Tacettin Mahallesi'ndeki Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 18 öğrenci düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Beypazarı Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu ile Tacettin Mahallesi'ndeki Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 18 öğrenci düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Beypazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ile Tacettin Mahallesi Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 18 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi tarihi Paşa Camisi'nde düzenlendi.

İcazet merasiminin yapılacağı camiye, hafızlar Mehteran takımı eşliğinde çarşı içinden geçerek geldi.

İlçe Kaymakamı Temel Ayca burada yaptığı konuşmasında, genç hafızları, yetiştiren hocalarını ve ailelerini tebrik etti.

İcazet program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Beypazarı ilçesinde uzun yıllardan sonra ilk kez Hafız yetiştirdiklerini dile getirerek halen inşaatı süren Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nu da yakın bir gelecekte eğitime açacaklarını kaydetti.

Törene katılan Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan ise öğrencileri tebrik ederek, "Cenab-ı Hak bu gençlerimizin yarınlarını daha da aydın eylesin. Bu Kur'anı okudukları ve ezberledikleri gibi, Arapça tahsiline de başlamayı ve akabinde de bu Kur'anı hayatlarına ahkamıyla taşıma suretiyle ve bir yandan da Kur'an hizmetini devam ettirmek suretiyle, Rabbim Kur'an hizmetkarı olmalarını nasip eylesin." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından genç hafızlara belgeleri ile birlikte hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İcazet törenine; Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun, Ayaş müftüsü Şahin Yaşar, Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak, Güdül Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı, Gaziantep Şahinbey Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Emekli müftüler, din görevlileri, genç hafızlar ve aileleri katıldı.

Beypazarı'nda 18 hafız icazet aldı

Kuran-ı Kerim, Temel AYCA, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:43 Kaynak: AA
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