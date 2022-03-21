Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'ndaki açılışa, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gömen ile davetliler ve bazı yazarlar katıldı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Beypazarı'nda ikincisi düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri çok yeni. Umarım bu etkinlik uzun yıllar sürdürülür. Malumunuz, çağımız internet çağı. İnternetin birçok şeyi kolaylaştırdığını görürken, birçok şeye de zarar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle bu kitap fuarının önemli olduğunu söylüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, stantlar gezildi.

Kitap ve Kültür Günleri, 27 Mart'a kadar söyleşiler, film gösterimi, müzik dinletileri, masal anlatma gibi çeşitli etkinliklerle sürecek.