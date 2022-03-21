Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri

21.03.2022 14:54
Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'ndaki açılışa, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gömen ile davetliler ve bazı yazarlar katıldı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Beypazarı'nda ikincisi düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri çok yeni. Umarım bu etkinlik uzun yıllar sürdürülür. Malumunuz, çağımız internet çağı. İnternetin birçok şeyi kolaylaştırdığını görürken, birçok şeye de zarar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle bu kitap fuarının önemli olduğunu söylüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, stantlar gezildi.

Kitap ve Kültür Günleri, 27 Mart'a kadar söyleşiler, film gösterimi, müzik dinletileri, masal anlatma gibi çeşitli etkinliklerle sürecek.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda 'Kitap ve Kültür Günleri' başlıyor Beypazarı'nda 'Kitap ve Kültür Günleri' başlıyor Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın annesi hayatını kaybetti Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın annesi hayatını kaybetti

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Ankara, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:00:45. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement