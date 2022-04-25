Beypazarı'nda 27 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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Beypazarı'nda 27 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak

25.04.2022 13:57
Beypazarı'nda 27 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" dolayısıyla 27 Nisan'da elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kesintinin, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçenin Başağaç, Yeşilağaç, Kayabükü mahalleleri ile Seren ve Gürağaç bağlarının bulunduğu alanlarda uygulanacağı belirtildi.

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Beypazarı, Enerjisa, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 27 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda 27 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika
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