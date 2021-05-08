Beypazarı'nda 3 yerde Kovid-19 önlemleriyle tezgah açmasına için verildi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde pazarcı esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak 3 noktada tezgah açtı.

İlçenin Hacıkara Mahallesi pazar pazarı, Bankalar Caddesi arkası ile Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde sebze pazarı kurulmasına izin verildi.

Pazarlara alışverişe gelen vatandaşların ateş ölçümleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 denetimi yaptı.

Alışveriş için sıkışık noktalarda sosyal mesafeye uyulması açısından satıcı ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.