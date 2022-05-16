Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı

16.05.2022 01:58

Beypazarı ilçesine bağlı Üreğil, Kızılcasöğüt, Tahir ve Kabaca mahallelerinde yağmur duası edildi.

Beypazarı ilçesine bağlı Üreğil, Kızılcasöğüt, Tahir ve Kabaca mahallelerinde yağmur duası edildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile yağmur duası yapılan mahalleleri ziyaret ederek, duaların kabul olmasını diledi.

Kabaca Mahallesi'ndeki yağmur duasına katılanlar, öğle namazı sonrası köy meydanında toplanarak dualar ve tekbirler eşliğinde Kaygusuz Abdal Türbesi mevkisine yürüdü.

Burada, şükür namazı kılınarak yağmur duasında bulunuldu. Yağmur duasına katılanlara et ve pilav ikram edildi.

Mahalle Muhtarı Kazım Uysal, köylerinde yağmur duası geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı
Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı

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Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Tuncer Kaplan, Kızılcasöğüt, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda 4 mahallede yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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