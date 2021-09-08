Beypazarı'nda 4 yaşındaki kız çocuğuna engelli aracı desteği - Son Dakika

Beypazarı Kent Konseyi Engelli, Yaşlı ve Kadın Hakları Komisyonunca engelli bir çocuğa araç desteğinde bulunuldu.

Komisyon Başkanı Hamide Özalp, yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki bir kız çocuğuna daha engelli aracı vererek onun ve ailesinin sevinmesine vesile olduklarını söyledi.

Hayatı paylaşmak için engel olmadığını vurgulayan Özalp, "Değerli hayırseverlerimiz sayesinde hayırları hedefine ulaştırıyoruz. Minik yüreklerin gezmesine, dışarı çıkmalarına vesile olabiliyorsak, çalışmalarımızda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.