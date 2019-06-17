Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 425 ünite kan bağışlandı
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Beypazarı'nda 425 ünite kan bağışlandı

35 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 425 ünite kan bağışında bulunuldu.

Beypazarı'nda 425 ünite kan bağışlandı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 425 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay ve Beypazarı şubesi başkanlığınca ilçede yılın ikinci kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Atatürk Parkı yanında 5 gün süren kampanya kapsamında 425 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, 18-65 yaş arasında sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabileceğini söyledi.
Kavas, "Hepimiz biliyoruz ki bağışlayacağımız kan ileride bizi hayata döndürebilir, yardımımıza koşabilir. O yüzden kan verin ve hayat kurtarın" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:00 Kaynak: AA
Kızılay, Ankara, Beypazarı, Güncel
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