Beypazarı'nda 48 Proje Hayata Geçti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçede tam tamına 48 projeyi hayata geçirdik.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçede tam tamına 48 projeyi hayata geçirdik. Buna ek olarak 25 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor." dedi.



Kaplan, yaptığı açıklamada, 2014 seçimleri sonrasında ilçe için ellerindeki projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.



Görev süresi boyunca ilçenin ihtiyacı, öncelikli projeleri hayata geçirdiklerini bildiren Kaplan, "Halen hizmet noktasında iddialıyız. İlçede tam tamına 48 projeyi hayata geçirdik. Bu ek olarak 25 Proje üzerinde halen çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



Hayata geçirdikleri projeler arasında önemli projelerin olduğuna işaret eden Kaplan, şunları kaydetti:



"Doğalgaz dedik doğalgazı getirdik. Şehir merkezinin çöp toplama alanını kaldıracağız dedik, kaldırdık. Taziye evi, gasilhane, musalla ve cami yaptık. Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Aşevi yaptık. Belediye araç filosuna 51 yeni araç kattık. Belediye arsalarını konut ve iş yeri yaparak değerlendirdik. Tarımsal destek meyve bahçesi kurduk. İnsan odaklı sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Bunun yanında ilçe turizminde örnek olmaya devam ettik."



Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tekrar Beypazarı Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiğini, Cumhur İttifakı ortak adayı olduğunu, bu anlamda MHP ilçe Başkanlığı ile çalışmaları ortak yürüteceklerini ifade etti.

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