Beypazarı'nda 50 koyun kurt saldırısında telef oldu

Beypazarı ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 50 koyunun telef olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Alaettin Bayındır'a ait koyunlar, Kuyucak Mahallesi'nde otlandığı sırada sürünün içine kurtlar daldı. Kurtlar, 50 koyunu telef etti.

Sürü sahibi Aleettin Bayındır, yaptığı açıklamada, arazide çok fazla kurt olduğunu belirterek, "Sürüyü her ne kadar çobanlar ve köpekler iyi korusa da pusuda bekleyen aç kurtlar, koyunları telef ediyor. Bu durum sürü sahipleri için endişe verici. Arazide sürülerimiz rahat otlatamaz olduk." dedi.

Telef olan koyunlar, toprağa gömüldü.