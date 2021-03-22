Beypazarı'nda 61 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Beypazarı'nda 61 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, gençlere örnek oluyor

22.03.2021 11:31
Beypazarı'nda 61 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, gençlere örnek oluyor, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Havva ve İzzet Koçak çifti, evliliklerinde 61 yılı geride bıraktı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Havva ve İzzet Koçak çifti, evliliklerinde 61 yılı geride bıraktı.

79 yaşındaki İzzet Koçak, AA muhabirine, eşiyle görücü usulüyle evlendiklerini söyledi.

Evliliklerinin ilk yılında baba olduğunu, ardından askere gittiğini anlatan Koçak, "24 ay askerlik yaptım. Asker dönüşü hayvancılık yaptım. İlk çocuğumun ardından 4 çocuğum daha oldu. Hepsini evlendirdim, ev bark sahibi yaptım. 3 oğlum, 2 kızım oldu. Evlatlarımın çocuklarının çocuğunu gördüm. Toplam torun sayım 25'i buldu." dedi.

Koçak, eşiyle Doğankent Mahallesi'ndeki evlerinde mütevazı bir yaşam sürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Eşimi kırdığım söylenemez. Halen bir yere gideceğim zaman eşimle konuşarak ve istişare ederek giderim. Çocuklarıma da bunu tavsiye ediyorum. Karşılıklı sevgi, saygı çok çok önemli. Oğullarım, torunlarım, kızlarım geldiğinde evimiz neşe içinde olur. Ben torunlarıma eskilerden bir şeyler, yani anılar anlatırım, onlar da dinlerler. Geldikleri yeri bilsinler. Allah herkese hayırlı evlatlar, hayırlı torunlar versin."

Genç çiftlere tavsiyelerde bulunan Koçak, "Evlilik müessesesi basite alınacak bir durum değil. Aile kavramı çok önemli. Eşlerin birbirine bağlı olması gerekir. Sadakat önemli. Eşler birbirine yalan söylemeyecek. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, yalan bir gün açığa çıkar. O zaman telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Buna tevessül etmesinler." ifadelerini kullandı.

"Sadece Allah'tan sağlıklı yaşam diliyoruz artık"

Havva Koçak ise köylerindeki evlerinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Köy havasının kendilerine iyi geldiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Sobamız yanar. Güneş enerjisiyle sıcak suyumuz, soğuk suyumuz, hepsi evimizin içinde. Hayvancılıkla geçimimizi sağladık ama şimdi yaşımız itibarıyla bıraktık. Abdestimizi alıp ibadetimizi yapıyoruz. Hacca gidemedim ama umre yaptık, o güzel beldelerde Rabbim bize dua etmeyi nasip eyledi. Ülkem için, yurdum için, evlatlarım ve torunlarım için duada bulundum. Sadece Allah'tan sağlıklı yaşam diliyoruz artık."

Koçak, eşine çok bağlı olduğunu da belirterek, yuvayı kadınların inşa ettiğini sözlerine ekledi.

İzzet Koçak, Beypazarı, Ankara, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 61 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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