Beypazarı'nda 63 bin tona yakın marul üretimi yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl yaklaşık 63 bin ton marul üretimi yapıldı.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, başkent Ankara'nın Çukurovası konumunda bulunan ve sebzenin her çeşidinin üretildiği verimli topraklara sahip Beypazarı'nda çiftçinin verimli bir sezon geçirdiğini söyledi.

İlçe genelinde 612 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ifade eden Ateş, "Beypazarı ilçesinde yazlık ve kışlık olmak üzere dönem dönem 21-22 bin dekar alanda havuç üretimi yapılıyor. Oda olarak çiftçilere ekecekleri ürünler konusunda destek oluyoruz." dedi.

Sezonun ilçede bu yıl başarılı geçtiğini, marul ekiminde ve üretiminde Türkiye"de birinci sırada bulunduklarını kaydeden Ateş, şunları kaydetti.

"Beypazarı verimli topraklara sahip bir yer. İlçe genelinde 612 bin hektar tarım arazisi var. Bu toprakların büyük çoğunluğunda hububat ekimi yapılırken geri kalan alanlarda da çelişti türde sebzeler üretiliyor. Bu yıl Beypazarı çiftçisi 20 bin dekar alanda marul üretiminde bulundu. Bu alanlardan da 63 bin tona yakın marul hasadı yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Beypazarı çiftçisi, üretmeyi yetiştirmeyi ve alternatif ürün ve sebze ekimlerini de yaparak tarımı çeşitlendiriyor. Marullar İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki hallere gönderiliyor. Marul fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Ama genel itibariyle hasattan memnunuz."