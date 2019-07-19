Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti

2 saat önce

Beypazar Belediyesince yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi.

Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti, System.String[]
Beypazar Belediyesince yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi.
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ilçenin 78 mahallesinde yaşayan yaşlı ve kimsesiz 800 aileye evde bakım hizmeti vermeyi sürdürüyor.
Ekiplerce ihtiyaç sahibi vatandaşların bir yandan evleri temizlenirken bir yandan da sağlık kontrolleri yapılarak vatandaşların sağlık sorunları gideriliyor.
Hafta içi her gün vatandaşların evlerini ziyaret eden personel vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını da gideriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, evde bakım hizmetiyle herkesi kucakladıklarını söyledi.
Evde bakım hizmetinin layıkıyla yapıldığını belirten Kaplan, "Belediyemiz tarafından 2014 yılında projelendirip hizmete sunmuş olduğumuz proje tüm hızıyla devam ediyor. Yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanırken, söz verdiğimiz gibi her zaman Beypazarı'nda vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam ediyoruz." dedi.
Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceset çıkan apartmanda koku çilesi! "Biz artık baş edemiyoruz, yardım edin" Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]