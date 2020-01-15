Beypazarı'nda açılan kitap fuarı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda açılan kitap fuarı yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Beypazarı'nda açılan kitap fuarı yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda açılan kitap fuarı yoğun ilgiyle karşılandı.

Beypazarı'nda açılan kitap fuarı yoğun ilgi gördü, System.String[]

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda açılan kitap fuarı yoğun ilgiyle karşılandı.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda açılışı yapılan ve 13 yayınevinin katıldığı fuarda, 115 bin kitap okuyucuları bekliyor.

Yazarların da okuyucularla buluşacağı fuar, 19 Ocak Pazar gününe kadar açık olacak.

Fuarda bugün Aşık Şefkati (Yaşar Büyükgedik), Ahmet Yıldırım, Gülten Ertürk ve Zübeyir Yiğit, okuyucularına kitaplarını imzaladı.

Yazar Zübeyir Yiğit, fuara ilginin yoğun olduğunu belirterek, okumanın önemini vurguladı.

Emekli Öğretmen Yakup Türkyılmaz ise fuarda beğenisine uygun kitaplara rahatlıkla ulaşabildiğini dile getirdi.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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