Beypazarı'nda "ADEM Projesi" çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'ADEM Projesi' çalışmaları başladı - Son Dakika

Beypazarı'nda "ADEM Projesi" çalışmaları başladı

6 saat önce

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından istihdama katkı sunulması amacıyla "ADEM" Projesi hayata geçireceği bildirildi.

Beypazarı'nda

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından istihdama katkı sunulması amacıyla "ADEM" Projesi hayata geçireceği bildirildi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle açılacak kurslarla, risk grubundaki vatandaşlara yönelik çeşitli eğitimler düzenleneceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, açılacak meslek kurslarıyla, hedef kitlenin öz güvenlerinin gelişmesinin sağlanacağını kaydetti.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, okuma yazma bilmeyen kadınlarında okuma yazma öğrenmelerinin sağlanacağını, aile eğitimi kurslarıyla aile içinde ve çocuklarına karşı bilinçli olmaları ve uzman ekipler, kişiler tarafından düzenlenen seminerler ile bu kişilerin hayata entegrasyonunu sağlayacağız. Açılacak meslek edinme kursları sayesinde bu kişilerin meslek edinmesi sağlanacak. İlk etapta kuaförlük, ve kadın giyimi kurları açılmasını planladık. Beypazarı Aile Destek Merkezi (ADEM) için bakanlığımızdan 300 bin lira talep edilmiştir."

Serkan Sağlam, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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