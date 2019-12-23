Beypazarı'nda ADEM Projesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda ADEM Projesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda ADEM Projesi için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.

Beypazarı'nda ADEM Projesi için çalışma başlatıldı, System.String[]

Beypazarı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.

Yapılan açıklamada, Beypazarı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla hayat bulacak proje için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler, ADEM projesinin hayata geçirilmesi düşünülen Halk Eğitim Merkezi'nde uyumluluk yönünde çalışmalarda bulundular.

Yetkililere, yaptıkları incelemelerde Beypazarı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kaymakamlık SYD Vakfı Müdürü Alaettin Biçen de katıldı.

Heyet ilk olarak H.E.M müdürü İdris Göbütoğlu'nu ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi'nin genel durumu, sınıf durumu ve toplam derslikler konusunda bilgi almasının ardından, H.E.M'de incelemelerde bulundular.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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