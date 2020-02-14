Beypazarı'nda "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'ADEM Projesi' için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Beypazarı'nda

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "ADEM Projesi" için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Proje ile ilçede kursların düzenlenmesi, kursa katılanların eğitim almalarının yanı sıra gelir de elde etmesi planlanıyor.

SYDV Müdürü Alaaddin Biçen, yaptığı açıklamada, ADEM Projesi için çalışmaların tamamlandığını, projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

Bir süre önce Nallıhan ilçesinde hayata geçirilen ADEM Projesini de yakından takip ettiklerini aktaran Biçen, bu projenin Beypazarı için önemine değindi.

Kaymakamlık, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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