Beypazarı'nda afet bilincinin geliştirilmesi ve ilk yardım semineri - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde "afet bilincinin geliştirilmesi ve ilk yardım" semineri düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile AFAD Ankara İl Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen seminerde, Eğitim Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından depremde yapılması gerekenler, afet ve ilk yardım bilincinin geliştirilmesi konularında bilgiler verildi.

Seminere Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, okul müdürleri ve kurum temsilcileri katıldı.